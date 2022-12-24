Украинский футболист-юниор подписал контракт с лондонским Челси

В Лондоне 15-летний украинец Иван Струк подписал контракт с футбольным клубом "Челси".

Об этом сообщает Укринформ.

Соглашение рассчитано на 2 года. В настоящее время Иван проживает в Великобритании. Он играет на позиции полузащитника.

На последнем просмотре молодых футболистов, организованном лондонским клубом, из девяти ребят, которые демонстрировали свои навыки и умения, контракт предложили только Ивану Струку. Отметим, что на просмотре также был один из сыновей Андрея Шевченко.

Кстати, отец 15-летнего Ивана Игорь Струк и дедушка парня выступали в Украине за чертковский Кристалл и тернопольскую Ниву, а дедушка еще и за ивано-франковский Спартак.