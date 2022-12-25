Николаевский паралимпиец Яровой завоевал золото на Этапе кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

Николаевский паралимпиец Максим Яровой стал чемпионом Этапа кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Соревнования продолжались с 7 по 18 декабря в городе Вуокати (Финляндия). Национальную паралимпийскую сборную Украины представляли 25 спортсменов, среди них – Максим Яровой.
В предпоследний день соревнований в командном спринте (эстафете) Максим и представитель Тернопольщины Тарас Радь получили золото.
«Поздравляю спортсмена и его тренеров! Так держать», - добавил Сенкевич.