Английский клуб хочет избавиться от лучшего вратаря ЧМ-2022, известного своим плохим характером

Главный тренер английской “Астон Виллы” Унаи Эмери хочет избавиться от лучшего голкипера чемпионата мира 2022 Эмилиано Мартинеса.

Об этом сообщает “Fanday”.

Мартинес в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 и стал одним из главных героев Мундиаля, выиграв по ходу турнира две серии пенальти и сделав множество очень важных сейвов.

Однако скверный характер 30-летнего вратаря, который он неоднократно демонстрировал и по ходу форума в Катаре, не устраивает нового главного тренера “Астон Виллы” Эмери. В частности, внимание общественности привлекли неприличные жесты Мартинеса в адрес Килиана Мбаппе после финала ЧМ-2022.

Испанский специалист только в октябре возглавил команду, но уже успел устать от Мартинеса. Якобы Эмери нацелен пригласить в команду 31-летнего марокканского голкипера “Севильи” Яссина Буну, который также стал одним из героев чемпионата мира.