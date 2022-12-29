Звезда НБА Дончич выдал рекордный матч и невероятным образом спас свою команду

Словенец Лука Дончич, выступающий за «Даллас», выдал невероятный сольный перформанс в поединке с Нью-Йорком. Лука просто уничтожил «Никс» своим трипл-даблом с 60 очками, 21 подбором и 10 результативными передачами, установив рекорды и «Далласа», и НБА в целом.

Об этом сообщает Трибуна.

Встречу «Даллас» выиграл в овертайме со счетом 126:121. За 35 секунд до финальной сирены «Маверикс» уступали «Нью-Йорку» с разницей в 9 очков. За предыдущие 20 лет таких матчей в НБА было сыграно почти 14 тысяч, и ни одной проигрывавшей команде спастись не удалось. Дончич смог: перевел игру в овертайм сумасшедшим средним броском за мгновения до сирены. Он намеренно промахнулся второй штрафной бросок и забрал подбор в нападении. Также он набрал 7 из 11 очков «Далласа» в дополнительной пятиминутке.

60 очков за игру – самый большой показатель за всю историю «Маверикс». Трипл-дабл Дончича с 60 набранными очками – только второй в истории НБА. Никому из игроков сильнейшей лиги мира раньше не удавалось сделать трипл-дабл с 60 очками и 20 подборами.