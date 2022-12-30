У полтавской «Ворсклы» будут финансовые проблемы из-за задержания Жеваго, - СМИ

Одному из известнейших украинских футбольных клубов Ворскле грозят финансовые проблемы.

Об этом сообщает журналистский проект ТаТоТаке.

Напомним, что владельцем клуба является олигарх Константин Жеваго, задержанный во Франции по требованию украинского ГБР.

Несколько дней назад топ-управленцы клуба решили ограничить бюджет команды на 2023 год на 40-50%. Это автоматически означает: кадровая работа в Полтаве будет вестись не на усиление, а на ослабление зарплатной ведомости, то есть сокращение футбольных штатов. Причиной тому стали и проблемы с бизнесом Жеваго (минус три завода экс-депутата и стоящий на паузе "Феррекспо"), и неоправдавшие себя дорогие летние приобретения.

Однако свежая информация о задержании Жеваго в Куршавеле и его возможной экстрадиции делает такой прогноз даже оптимистичным.

В лучшем случае полтавский клуб ожидает существование в эконом-режиме. В худшем случае может закрыться честолюбивый футбольный проект.