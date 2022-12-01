Умер король футбола Пеле

Умер Пеле, бразильский король футбола, выигравший рекордные три чемпионата мира и ставший одним из самых влиятельных спортивных деятелей прошлого века. Ему было 82 года.

Об этом сообщает Associated Press.

Пеле лечился от рака толстой кишки с 2021 года. Последний месяц он находился в больнице. Агент Джо Фрага подтвердил смерть Пеле.

Известный как один из величайших игроков в футбол, Пеле провел почти два десятилетия за бразильский клуб «Сантос» и сборную Бразилии.

“Он поднял Бразилию на вершину футбола и стал глобальным послом своего вида спорта. Его грация, атлетизм и завораживающие движения очаровывали игроков и болельщиков. Он основал быстрый, плавный стиль, который произвел революцию в спорте – стиль, похожий на самбу, который олицетворял элегантность его страны на поле”, - пишет издание.

Различные источники утверждают, что общее количество голов, забитых Пеле, составляет от 650 до 1281 (учитывались соревнования разного уровня).