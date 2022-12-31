Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии и станет самым высокооплачиваемым футболистом

Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Это больше, чем история. Это подписание, которое вдохновит наш клуб, нашу лигу, нашу страну и будущие поколения мальчиков и девочек стать лучшей версией себя. Криштиану, добро пожаловать в новый дом», — говорится в сообщении клуба.
Как отмечает спортивный журналист-инсайдер Фабрицио Романо, переход в Саудовскую Аравию сделает португальца самым высокооплачиваемым футболистом в истории. Он будет получать 200 млн евро в год – с учетом коммерческих выплат и доходов за роль амбассадора.
الرياضي الأعظـم عالميًا 🌏— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 30, 2022
يـوقع رسميًا لـ #العالمي 🤩#رونالدو_نصراوي pic.twitter.com/BBq469mAYh
Напомним, в конце ноября стало известно, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил предложение контракта от клуба Аль-Наср из Саудовской Аравии. По информации источника, клуб был готов подписать с 37-летним футболистом контракт на три года с зарплатой в 225 миллионов долларов.
«Аль-Наср» – один из грандов Саудовской Аравии, но не самый титулованный клуб в стране. «Аль-Наср» взял только 3 чемпионства Саудовской Аравии, последнее – в 2019-м.