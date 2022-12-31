Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии и станет самым высокооплачиваемым футболистом

Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Это больше, чем история. Это подписание, которое вдохновит наш клуб, нашу лигу, нашу страну и будущие поколения мальчиков и девочек стать лучшей версией себя. Криштиану, добро пожаловать в новый дом», — говорится в сообщении клуба.

Как отмечает спортивный журналист-инсайдер Фабрицио Романо, переход в Саудовскую Аравию сделает португальца самым высокооплачиваемым футболистом в истории. Он будет получать 200 млн евро в год – с учетом коммерческих выплат и доходов за роль амбассадора.

Напомним, в конце ноября стало известно, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил предложение контракта от клуба Аль-Наср из Саудовской Аравии. По информации источника, клуб был готов подписать с 37-летним футболистом контракт на три года с зарплатой в 225 миллионов долларов.

«Аль-Наср» – один из грандов Саудовской Аравии, но не самый титулованный клуб в стране. «Аль-Наср» взял только 3 чемпионства Саудовской Аравии, последнее – в 2019-м.