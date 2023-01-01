У Петракова истек контракт со сборной Украины – вместо него могут назначить Реброва

У тренера Александра Петракова истек срок действия контракта с национальной сборной Украины.

Об этом сообщает "Трибуна".

Специалист возглавил команду 17 августа 2021, а полноценное соглашение главный тренер подписал 17 ноября. Договор был рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Украинская ассоциация футбола ранее не объявляла информацию о пролонгации или переговорах с Петраковым. У сторон есть опция продолжения сотрудничества еще на один цикл. По предварительным данным, весной сборную предположительно будет готовить другой тренер. Сообщалось, что сборную может возглавить Сергей Ребров.

Петраков провел вместе с командой 15 матчей – 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения.