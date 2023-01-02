Главный украинский футбольный талант согласовал контракт с лондонским «Арсеналом», - журналист

Украинский футболист Михаил Мудрик все ближе к тому, чтобы перейти из "Шахтера" в лондонский "Арсенал".

Об этом сообщил футбольный инсайдер Николо Скира.

“Мудрик уже согласовал личные условия с “канонирами” – 5-летний контракт и хочет присоединиться к “Арсеналу”. Продолжаются переговоры между двумя клубами, чтобы попытаться завершить сделку”, – рассказал Скира.

Как пишет "Трибуна", ранее "Арсенал" сделал "Шахтеру" второе и улучшенное предложение по трансферу Мудрика. Финансовые детали запроса пока не раскрываются. Первое предложение «канониров» составило 55 миллионов фунтов с учетом бонусов. "Шахтер" отклонил его, настаивая на сумме в 85 миллионов фунтов.