В Турции мужчина во время ремонта случайно нашел туннель в древний подземный город

В турецкой провинции Невшехир мужчина во время ремонта в своем подвале случайно обнаружил проход в древний подземный город.

Об этом сообщает ТСН.

Мужчина нашел скрытый за стеной тоннель во время небольшого ремонта в собственном доме. Туннель вел в другой проход, а за ним был еще один. В конце концов мужчине удалось случайно найти вход в подземный город под названием Деринкую.

Подземная крепость на протяжении многих веков оставалась заброшенной, однако впоследствии оказалось, что она имеет глубину в 18 этажей и способна вместить до 20 тысяч жителей. В ней были храмы и школы.

По словам археологов Департамента культуры Турции, Деринкую высекли в вулканической породе. Город стал своеобразным рукотворным муравейником. Специалисты считают, что его создали фригийцы между 7 и 8 веком до н.э.