Теннисистов из россии и беларуси все-таки допустили на Australian Open - Украина считает это недопустимым

Федерация тенниса Австралии позволила игрокам из россии и белоруссии участвовать в их соревнованиях. В посольстве Украины это решение было осуждено.

Об этом сообщает Еxpress .

Руководящие органы теннисных ассоциаций решили, что российские и белорусские спортсмены все еще могут соперничать на соревнованиях под нейтральным флагом, пока война в Украине продолжается.

В прошлом году организаторы Уимблдона нарушили предписание и не допустили спортсменов этих стран и были оштрафованы.

«Игроки из россии и беларуси могут участвовать в международных теннисных соревнованиях только как индивидуальные лица – и без флагов или определения страны», – говорится в заявлении организаторов.

В Федерации отметили, что продолжают оказывать поддержку Украине и ее игрокам, в частности, по глобальной инициативе Tennis Plays for Peace, которая включает благотворительную акцию перед Открытым чемпионатом Австралии.

В посольстве Украины в Австралии новость о допуске к соревнованиям россиян и белорусов была воспринята негативно.

«Неважно, под каким флагом выступают игроки российской федерации. На нем украинская кровь», – говорится в Twitter украинского посольства.

Посол Василий Мирошниченко назвал текущую позицию турнира «беспринципной», также местные СМИ сообщают, что он хочет встретиться с директором Australian Open Крэйгом Тайли, чтобы обсудить этот вопрос.