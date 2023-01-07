Умер известный итальянский экс-футболист Джанлука Виалли

В возрасте 58 лет скончался знаменитый итальянский экс-футболист и тренер Джанлука Виалли.

Об этом сообщает Укринформ.

В последние годы Виалли боролся с раком поджелудочной железы. Его карьера форварда пришлась на 1980–2000 годы.

В качестве игрока Виалли в «Сампдории» выиграл 6 трофеев, включая чемпионат Италии и Кубок кубков. С «Ювентусом» он завоевал пять трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. В «Челси» он завоевал 4 трофея, включая Суперкубок УЕФА.

Джанлука Виалли находился в тренерском составе сборной Италии на Евро-2020, когда команда выиграла континентальный чемпионат.