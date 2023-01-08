Украинская теннисистка обыграла россиянку в финале турнира в Таиланде

Украинская теннисистка Екатерина Володько (до смены фамилии – Бондаренко) стала победительницей турнира ITF W40 в Нонтхабуре (Таиланд).

Об этом сообщает ТСН.

В финале соревнований 36-летняя украинка обыграла россиянку Валерию Савиных, которая вынуждена выступать под нейтральным флагом из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине. Опытная украинка за два сета разбиралась с теннисисткой из России. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.

Таким образом, Володько получила седьмой титул в своей карьере. Это ее первый личный трофей с 2017 года. 7 января Екатерина также сыграла в финале парного турнира в Таиланде. Володька в дуэте с японкой Хироко Куватой проиграла тандему Лян Эньшуо (Тайвань) и Ма Есинь (Китай).