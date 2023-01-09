Британский принц Гарри заявил, что во время службы в Афганистане убил 25 человек, и нарвался на критику

Британский принц Гарри написал в своих мемуарах Spare («Запасной»), которые поступят в продажу в январе этого года, что лично убил 25 человек во время боевых миссий в Афганистане.

Об этом пишет "Бабель".

Газета The Telegraph опубликовала отрывок из мемуаров, в котором Гарри описывает период своей службы в войсках в 2012-2013 годах. Тогда он был пилотом боевого вертолета Apache в составе контингента Королевских военно-воздушных сил. 20 недель он прослужил на базе "Кэмп Бастион" в афганской провинции Гильменд.

Гарри написал, что «забирать человеческие жизни» ему пришлось во время шести разных миссий. Принц воспринимал противников как «шахматные фигурки», которые нужно сбросить с доски. Он пишет, что этот опыт его «не наполняет удовольствием, но и не смущает». Гарри точно знает количество убитых им врагов, поскольку у него было видеоподтверждение – записи, сделанные Apache во время миссий.

Газета пишет, что такие признания могут навредить Гарри. Ему, вероятно, придется усилить личную безопасность, поскольку террористы могут начать охоту на него.

Раскритиковали Гарри за такие подробности и военные. Ветеран британской армии Тим Коллинс заявил, что такие заявления войска могут трактовать как «предательство». Такую "чувствительную информацию" не следует разглашать, заметил Коллинс. Полковник в отставке Ричард Кэмп сказал, что этим отрывком Гарри создает риски для британских солдат, проходящих сейчас службу в горячих точках.