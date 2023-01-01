Лидер сборной Украины по футболу близок к переходу в «Марсель»

Французский "Марсель" завершил трансфер украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

Об этом пишет "Трибуна".

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что французский клуб уже договорился с 29-летним украинцем. 9 января он прибудет во Францию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт. Сами клубы уже подписали соглашение. Итальянцы получат от французов 10 миллионов евро, еще 3 миллиона предусмотрены в виде бонусов. О подписании будет объявлено в ближайшее время.

Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио сообщил детали практически оформленного трансфера Малиновского. Это будет бесплатная аренда с обязательством выкупа за 10 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов. Условие активации опции выкупа – «Марсель» не вылетит в Лигу 2. После 17 туров марсельский клуб идет третьим в чемпионате Франции, расстояние до зоны вылета – 23 очка.