Звезда футбола Гарет Бэйл закончил профессиональную карьеру

Бывший нападающий "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры в 33 года.

Об этом сообщает Footboom.

"Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту заниматься любимым видом спорта. Это действительно дало мне одни из лучших моментов моей жизни", - отметил футболист.

Последний этап своей карьеры Бэйл провел за американский "Лос-Анджелес".

Также Бэйл выступал за "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Реал". В составе испанского клуба он трижды выигрывал чемпионат страны, по разу брал Кубок и Суперкубок Испании, а также пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

Кроме того в его активе две победы в Суперкубке УЕФА и четыре титула клубного чемпиона мира.

В составе сборной Уэльса он провел 109 матчей и забил 41 гол.