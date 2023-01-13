Теннисистка Цуренко пробилась на Australian Open и опасается, что ей придется играть при +38 градусах

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№134 WTA) с иронией прокомментировала жеребьевку первого круга турнира Большого шлема Australian Open.

Об этом пишет "Трибуна".

Напомним, что Цуренко стартует матчем против Каролины Муховой (№133 мирового рейтинга) из Чехии. На Australian Open Цуренко пробилась через матчи квалификации. В предыдущие годы Цуренко играла с первыми ракетками мира на старте турниров Большого шлема. На прошлогоднем Australian Open в первом круге Леся играла с Эшли Барти, на старте Ролан Гаррос - с Игой Швентек.

- Невероятно, но факт – я не играю с первой ракеткой мира и даже с четвертой не играю. Был же вариант, что я могла бы играть с Каролиной Гарсиа в первом круге. Сетка неплохая, все соперницы, которые там у меня на пути теоретически могут быть, все непростые.

– Я знаю стиль игры Муховой, четко понимаю, поэтому буду готова к матчу. Единственное – скрестила пальчики, чтобы играть в понедельник, потому что во вторник обещают 38 градусов, так что это будет непростой день для игроков, - сказала Цуренко.

Напомним, что в Австралии январь – это середина лета и теннисистам на Australian Open часто приходится играть в жару.

Цуренко является воспитанницей тренеров из Южноукраинска – именно на Николаевщине она сделала свои первые шаги в теннисе.