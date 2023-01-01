Умер бывший николаевский баскетболист, экс-игрок сборной Украины Руслан Отверченко

В Киеве из-за проблем с сердцем умер известный украинский баскетболист Руслан Отверченко.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Отверченко было 33 года. За свою баскетбольную карьеру Руслан поиграл за молодежные сборные Украины всех возрастов и отыграл 12 матчей за национальную сборную Украины, выступал на Евробаскете-2017. Воспитанник николаевского баскетбола играл за клубы украинской Суперлиги БК Киев, БК Донецк, Будівельник, Черкасские Мавпы и Прометей, выступал в испанской Манресе.

В 2017 году Отверченко становился чемпионом Украины в составе Будівельника, участвовал в Матче звезд Суперлиги и выигрывал конкурс трехочковых. По итогам сезона 2014/15 годов Руслан в составе БК Киев становился лучшим скорером чемпионата Украины.