«Проклятая русня за все ответит», - чемпионка из Днепра Магучих об ударе рф по ее городу

Титулованная украинская спортсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала ракетный удар России по многоэтажному дому в Днепре.

Об этом сообщает "Трибуна".

– Я хочу высказать слова поддержки пострадавшим в атаке в Днепре и их родственникам. Мы победим всех. Проклятая русская всего ответит, - сказала Магучих.

Напомним, что Ярослав родился в Днепре. В день трагедии она одержала победу на Мемориале Алексея Демьянюка по прыжкам в высоту. Ярослава рассказала, что ее "трясло перед соревнованиями" после новости о трагедии.

- Хочу поблагодарить наших воинов, которые защищают нашу страну и делают все возможное, чтобы мы могли жить в нашей независимой, мирной стране. Слава Украине! – сказала спортсменка.

Напомним, что в 2021 году Магучих подвергли критике за то, что она сфотографировалась на Олимпиаде в Токио с россиянкой Ласицкене . Формально Магучих принадлежит к ВСУ (младший сержант), а Ласицкене – служит в русской армии.