Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70 миллионов евро

Игрок сборной Украины по футболу Михаил Мудрик завершил свой переход из донецкого "Шахтера" в "Челси" после согласования личных условий с лондонским клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "Челси".

Вингер, которому в этом месяце исполнилось 22 года, подписал с "синими" контракт на 8,5 лет. В Челси он будет выступать под номером 15.

– Я очень рад подписать контракт с "Челси", – сказал Мудрик после завершения своего перехода.

"Челси" заплатит за Михаила Мудрика 70 миллионов евро + 30 миллионов в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что Мудрик может перейти в лондонский Арсенал, но "канониры" не смогли договориться с "Шахтером" о сумме трансфера.