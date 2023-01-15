Мудрик в «Челси» будет получать зарплату в 105 тысяч евро в неделю

Украинский футболист Михаил Мудрик будет получать в лондонском "Челси" 100 тысяч фунтов (105 тысяч евро) в неделю.

Об этом сообщает "Трибуна".

Напомним, что Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" за 70 миллионов евро в виде фиксированной суммы, также предполагается 30 миллионов в виде бонусов. Часть бонусов в общем пакете выплат на 100 миллионов евро будет зависеть от победы лондонцев в чемпионате Англии или Лиге чемпионов.

Контракт Мудрика рассчитан на 8,5 лет – до лета 2031 года. Челси пообещал Мудрику место в основном составе, а главный тренер Грэм Поттер, который был инициатором трансфера, даже созванивался с Михаилом, чтобы убедить его перейти. По данным журналистов, Шахтер поставил Мудрику условие: если он не согласится на трансфер в Челси, то не сможет покинуть донецкий клуб.