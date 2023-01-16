Николаевская теннисистка на Australian Open победила россиянку – ей не помешали даже рашисты на трибунах

Украинская теннисистка родом из Николаева Екатерина Байндль (№97 WTA) победила россиянку Камиллу Рахимову (№110 мирового рейтинга) в матче первого круга Australian Open – 7:5, 6:7, 6:1.

Об этом сообщает "Трибуна".

Матч продолжался 2 часа 50 минут. Байндль за это время выполнила 5 эйсов и реализовала 5/12 брейк-пойнтов. Украинка впервые за 5 выступлений в основе Australian Open одержала победу.

Напомним, что россиян и белорусов допустили к участию на открытом чемпионате Австралии под нейтральным флагом. Однако болельщики Рахимовой преспокойно поддерживали ее с флагом России. Также среди болельщиков были люди в футболках Russia и футболках с портретом российского диктатора Путина.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко осудил событие и потребовал объяснений от организаторов: