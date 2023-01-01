Украинская теннисистка на Australian Open сенсационно победила титулованную соперницу

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 рейтинга WTA) одержала еще одну победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Об этом сообщает Зеркало недели.

Во втором раунде Australian Open украинка обыграла двукратную победительницу Уимблдона Петру Квитову из Чехии (№15 WTA) со счетом 7:5, 6:4.

Отметим, что для Ангелины это второе выступление в основном раунде Australian Open. В прошлом сезоне она проиграла в первом круге.

Украинка провела 16-й матч против представительниц топ-20 и выиграла пятый поединок, на мейджорах это самая высокая рейтинговая победа Калининой. Ангелина впервые в карьере пробилась в третий раунд турнира Grand Slam.