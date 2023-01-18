Боксер Усик пожертвует 8 миллионов гривен на реконструкцию дома для 40 семей в Ирпене

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик организовал сбор средств на восстановление многоквартирного дома в Ирпене.

Об этом он сообщил в Instagram.

Сбор на ремонт поврежденного оккупантами дома Усик проводит вместе с платформой UNITED24. Большую часть суммы Усик внесет из своих средств. Инициативу боксер организовал ко дню своего рождения.