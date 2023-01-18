Боксер Усик пожертвует 8 миллионов гривен на реконструкцию дома для 40 семей в Ирпене

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик организовал сбор средств на восстановление многоквартирного дома в Ирпене.
Об этом он сообщил в Instagram.
Сбор на ремонт поврежденного оккупантами дома Усик проводит вместе с платформой UNITED24. Большую часть суммы Усик внесет из своих средств. Инициативу боксер организовал ко дню своего рождения.
“Это позволит 40 украинским семьям вернуться в свои дома. Нам нужно 12 миллионов гривен. Я пожертвую 8 миллионов лично, и прошу вас помочь собрать еще 4 миллиона. Ваши пожертвования – это самый лучший подарок на день рождения, о котором можно только мечтать”, - написал он.