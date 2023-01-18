Николаевская теннисистка пробилась в третий круг Australian Open

Украинка, уроженка Николаева Екатерина Байндль (Козлова) выиграла второй матч подряд на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который продолжается в Мельбурне.

Об этом сообщает "Укринформ".

Чтобы выйти в третий круг соревнований Байндль за 1 час 45 минут обыграла американку Кэти Макнелли - 6:1, 7:6 (7:4).

Следующей соперницей украинки будет 17-й номер «посева» Елена Остапенко из Латвии, которая после стартовой победы над украинкой Даяной Ястремской (6:4, 6:2) нанесла поражение венгру Анне Бондарь - 7:6 (7:5), 5: 7, 6:0. Отметим, что у Остапенко есть украинское происхождение.

Байндль впервые в карьере пробилась в третий раунд Australian Open. До этого Екатерина проигрывала в первом круге в течение четырех розыгрышей подряд (2017-2020). В первом круге в 2023 году Екатерина обыграла россиянку Рахимову .