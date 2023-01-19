Экс-тренера МФК Николаев могут пожизненно дисквалифицировать за сотрудничество с оккупантами

Украинского тренера Сергея Шевченко могут дисквалифицировать пожизненно за сотрудничество с оккупантами.

Об этом пишет Sport Arena.

Летом в Херсоне Шевченко возглавил футбольный клуб под названием Фрегат. Его создали российские оккупанты на базе херсонского Кристалла.

Как тренер Шевченко возглавлял Таврию, Нефтяник, Севастополь, Николаев, Кристалл, а также специалист работал в российском Сахалине.

После аннексии Крыма в 2014 году Таврия была возрождена на территории Херсонской области. Сергей Шевченко возглавлял возрожденную команду в период 2016-2020 годов. Шевченко работал в МФК Николаев в 2021 году.