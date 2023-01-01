Американская теннисистка украинского происхождения выбила двух россиянок с Australian Open

Американская теннисистка украинского происхождения Кэти Волынец одержала две победы на Australian Open-2023.

Об этом сообщает Зеркало недели.

21-летняя теннисистка в первом круге разобралась с россиянкой Евгенией Родиной в двух сетах - 6:3, 6:2.

Во втором круге ей снова противостояла соперница из россии – девятая ракетка мира Вероника Кудерметова. Волынец, которая занимает 113 место в рейтинге WTA, одержала сенсационную победу со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

В третьем раунде американская теннисистка сыграет с китаянкой Шуай Чжан. Кэти Волынец родилась в Калифорнии, но ее родители эмигрировали из Украины в середине 1990-х годов.