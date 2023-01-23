Итальянский футбольный гранд оштрафовали за махинации и могут не допустить к еврокубкам

УЕФА может исключить итальянский "Ювентус" из еврокубков.

Об этом сообщает Трибуна со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее с клуба сняли 15 очков в серии А за финансовые махинации. Установлено, что «Ювентус» осуществлял секретные выплаты, не отраженные в клубной отчетности. Кроме того, эти данные могут принять во внимание в УЕФА, что может повлиять на участие команды в евротурнирах.

До этого УЕФА оштрафовала Ювентус на 3,5 миллиона евро за нарушение финансового фейр-плей. Если в ближайшие годы клуб снова не будет соответствовать необходимым параметрам, штраф увеличится до 23 миллионов евро. Кроме того, Юве грозит исключение из еврокубков, причем не на один год.

Речь идет не о текущем сезоне, в котором команда вылетела из Лиги чемпионов и продолжит борьбу в Лиге Европы, а о следующих. Если «старой синьоре» не удастся пробиться в еврокубки по итогам этого сезона, бан может вступить в силу, когда команда займет место в зоне еврокубков в следующий раз.