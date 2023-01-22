Украинский боец Потеря выиграл свой первый поединок в UFC

В ночь на 22 января в бразильском Рио-де-Жанейро 26-летний украинский боец Игорь Потеря, выступающий в полутяжелой весовой категории, одержал свою первую победу в UFC.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В андеркарте турнира UFC 283 Игорь Потеря (21-2) встречался с легендарным ветераном Маурисио Руа (27-13-1). Украинец с первых минут пошел вперед и впоследствии отправил в нокдаун Руа после правого бокового и серии апперкотов. После короткого добивания в партере рефери остановил поединок в конце первого раунда.

После боя Потеря поблагодарил соперника и свою команду и прокричал «Слава Украине! Героям слава! Слава ВСУ!». Это был второй бой Игоря в UFC. В первом поединке в 2022 году он уступил Николае Негумеряну из Румынии.

Игорь Потеря – мастер спорта международного класса по боевому самбо, панкратиону и хортингу. Чемпион WWFC в весовой категории до 93 кг.