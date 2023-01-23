«Нико-Баскет» в чемпионате Украины дважды обидно проиграл на последних секундах матчей

"Нико-Баскет" провел первые поединки в новом году в чемпионате Высшей лиги. На турнире (в баббле) в Киеве николаевцы выиграли один и проиграли два матча.

Три поединка провели за три дня, что стало тестом на физическую и моральную выносливость для игроков. Состав николаевцев пополнил защитник Павел Горобченко, ранее игравший за дубль Прометея, но у Нико-Баскета все равно осталась короткая ротация.

"Политехник" - "Нико-Баскет" - 65:73 (18:19, 6:27, 17:13, 24:14).

Н: Гарбар 17+16 подборов, Лукьян 15, Кочура 14+12 подборов, Штанько 12, Орзул 10+10 подборов, Горобченко 3, Камка 2, Гнитько, Турчак, Шелковский.

В матче против харьковчан удалось заработать преимущество во второй четверти, благодаря чему николаевцы относительно комфортно чувствовали себя до конца встречи.

Сборная Сумской области - "Нико-Баскет" - 60:56 (17:13, 13:10, 14:11, 16:22) Н: Кочура 17+11 подборов, Орзул 15, Гарбар 9+10 подборов, Лукьян 7, Горобченко 6, Штанько 2, Камка.

Во втором поединке николаевцы никак не могли догнать соперника. В середине последней четверти они уступали с разницей в 13 очков, но почти смогли отыграться. Но ошибки на последней минуте (пробежка, фол в нападении) и блок-шот соперника привели к поражению.

Кривбасс - "Нико-Баскет" - 67:66 (10:21, 14:16, 22:19, 21:10). Н: Лукьян 27, Орзул 18, Штанько 15+9 подборов, Кочура 6, Горобченко, Турчак, Камка, Гарбар.

Заключительный отрезок матча (последние 6 минут) николаевцы проиграли со счетом 4:21. Решил судьбу матча эпизод на последней секунде, когда арбитры дали фол в неоднозначной ситуации и Кривбасс получил два штрафных броска.