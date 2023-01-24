Николаевец Кваша лишился должности тренера сборной Украины по прыжкам в воду – ранее против него выступили спортсмены

Илья Целютин назначен новым главным тренером сборной Украины по прыжкам в воду. В должности он заменил николаевца Илью Квашу.

Об этом сообщает Укринформ.

Целютин является личным тренером призеров чемпионата мира и Европы Александра Горшковозова и Олега Колодия, чемпионки Европы Анны Письменской, призерки чемпионата мира, чемпионки Европы Ксении Байло, чемпиона мира среди юношей Кирилла Болюха, а также чемпиона мира и Европы среди юниоров Кирилла Азарова.

Ранее коллектив ведущих тренеров по прыжкам в воду обратился с открытым письмом к министру молодежи и спорту Вадиму Гутцайту. Наставники поддержали спортсменов в конфликте с главным тренером Ильей Квашей. Спортсмены обвинили его в злоупотреблениях своими полномочиями.