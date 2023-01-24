Семикратный чемпион «Формулы-1» признался, что его избивали в школе: «А учителя говорили, что я никогда ничего не достигну»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал о самом тяжелом периоде в жизни во время учебы в школе.

Об этом сообщает "Трибуна".

– Я не чувствовал, что могу пойти домой и поговорить с родителями. Я не хотел, чтобы мой папа думал, что я слаб. Меня травили уже в шесть лет. В те школьные времена я был одним из трех цветных детей, и просто более крупные и сильные дети-хулиганы часто буквально бросали меня.

- Меня постоянно избивали, в меня бросали разные вещи, в частности бананы. Эти люди спокойно использовали слово на букву «н». Мне было сложно. Учителя говорили мне: ты никогда ничего не добьешься. Помню, как стоял за сараем, в слезах, размышляя: «Я ничего не добьюсь». И поверил в это на секунду, – сказал Хэмилтон.

Напомним, что по количеству чемпионских титулов Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером. Британец является обладателем наибольшего количества поул-позиций. В 2020 году он побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных Гран-при в Формуле-1.