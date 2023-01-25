Николаевская рапиристка помогла сборной Украины дойти до полуфинала на юниорском Кубке мира

Николаевская рапиристка Ольга Калкутина в составе сборной Украины вошла в четверку сильнейших на Кубке мира среди юниорок.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Командные соревнования Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниорок "Vladimir Mažuranić Memorial" состоялись 22 января в Хорватии (Загреб).

Команда сборной Украины, в которую входит воспитанница николаевской СДЮСШОР по фехтованию Ольга Калкутина, заняла четвертое место.

Украина начала турнир с победы в 1/8 над Данией (45:14). После этого наши девушки в напряженном противостоянии заставили сложить оружие команду Франции.

Уступив в полуфинале первому номеру посева и будущему победителю соревнований США (16:45), наши девушки в поединке за бронзу не смогли подобрать контраргументы для сборной Польши (33:45). Украинский квартет завершил турнир на четвертом месте среди 14 команд. Спортсменок подготовили тренеры Ольга Ткач и Лариса Павленко.