россию лишили права проводить Суперкубок УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально лишил россию права на проведение матча за Суперкубок УЕФА-2023.

Об этом сообщает Зеркало недели.

Поединок должен был пройти в Казани, а новым местом проведения встречи организация выбрала Афины.

Напомним, Казань получила право провести матч между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы два года назад. Это мог быть первый розыгрыш европейского Суперкубка, проведённый в россии.

рф и Беларусь были лишены права на проведение всех международных спортивных турниров из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Кроме того, спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований.

Из россии был перенесен финал Лиги чемпионов, российские клубы лишили участия в еврокубках, отменили российский этап Формулы-1 и другие соревнования.