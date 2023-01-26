Украина против допуска россии и беларуси к Олимпийским играм-2024 в Париже, поэтому готова бойкотировать соревнования

Украина может бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже из-за позиции Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к участию в международных соревнованиях спортсменов рф и беларуси.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Национального олимпийского комитета, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Гутцайт заявил, что Украина выступает категорически против допуска на соревнования российских и беларуских спортсменов. И в случае если представителям рф и беларуси разрешат участвовать в Олимпиаде-2024, украинские спортсмены могут бойкотировать турнир.

«В рамках дальнейших консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и беларусов поднимался большинством НОКов. Украина и некоторые государства-партнеры, которые брали слово, выступили против этого до завершения агрессии рф. Для всего украинского спортивного сообщества - это принципиальный вопрос! В этом нас поддерживает и Президент нашего государства и все общество», - написал Гутцайт.

Он добавил, что часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и беларусов.

«Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК. Недопустима такая ситуация и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается война, российских и беларуских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях! В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и беларусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде», - резюмировал он.

Напомним, теннисистов из россии и беларуси все-таки допустили на Australian Open - Украина считает это недопустимым.