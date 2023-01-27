Украинская биатлонистка Меркушина завоевала «золото» на чемпионате Европы

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина выиграла «золото» чемпионата Европы. Украинка завершила спринтерскую гонку, опередив ближайшую конкурентку на 0,5 секунды.

Об этом сообщает Obozrevatel.

28-летняя спортсменка прошла по дистанции, разбив на двух огневых рубежах все 10 мишеней.

На последний отрезок трассы Меркушина пошла лидером, при этом показатели ее соперниц из Швеции и Германии были практически идентичными. В результате украинка сумела вырвать победу, опередив на полсекунды Тильду Йоханссон и 1,8 секунды Ванессу Хинц.

Отмечается, что это уже вторая золотая медаль спортсменки на взрослом уровне. Пять лет назад она выиграла спринт на Кубке IBU в Риднау. Кроме того, благодаря победе Меркушиной, Украина переместилась на седьмое место в Кубке наций.

Напомним, что ранее сноубордист Михаил Харук завоевал для Украины первое «золото» на Универсиаде.