«Шахтер» из-за ФИФА может потерять бразильца Тете, которого купил за 15 миллионов евро

Бразилец из Шахтера Тете официально стал футболистом английского «Лестера».

Об этом сообщает "Трибуна".

Этот переход оставляет много вопросов, ведь у бразильца была аренда в "Лионе" до конца сезона с правом выкупа. А его контракт с «Шахтером» заканчивается в конце 2023 года.

Во-первых, нет никакой информации, как и почему «Лион» так легко согласился прекратить аренду досрочно, чтобы отпустить Тете. Daily Mail утверждает, что он доступен для перехода в зимнее трансферное окно по договоренности клубов (которая, вполне возможно, имеет определенный финансовый эквивалент).

Daily Mail сообщала, что "Лестер" предлагал "Шахтеру" 3,4 млн евро за Тете. Однако сам источник в обоих случаях настораживает (далеко не самый надежный), а также не сообщает, соглашался ли «Шахтер» на это предложение.

Официальный сайт «Лестера» сообщает о соглашении на полгода – и что бразилец вернется в «Шахтер» 1 июля. Правило ФИФА, по которому футболисты могут временно прекращать соглашения, пока действует до 30 июня 2023 г. – впрочем, есть большая вероятность, что его продолжат. Если же правило продолжат, то ничто не мешает Тете вернуться в «Лестер», а клубу уже 1 января 2024 года подписать с ним постоянное соглашение на правах свободного агента. Данное правило о приостановлении контрактов было введено после полномасштабного вторжения россии, когда украинские клубы массово покинули легионеры.

Напомним, что в «Шахтер» Тете пришел в 2019 году из молодежки «Гремио» за 15 млн евро. За "горняков" во всех турнирах он провел 108 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 15 ассистов. Клаусула в контракте была прописана в размере 150 млн. евро.