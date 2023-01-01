Зеленский призвал не пускать россиян на Олимпиаду и напомнил, что рф обстреляла ракетами николаевский стадион

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии спортивных объектов, которые повредили российские оккупанты. В их числе и Центральный стадион в Николаеве.

Об этом Зеленский написал в соцсетях.

Таким образом Зеленский обратился к международной общественности с призывом, что нельзя допускать россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже даже под нейтральным флагом.

“Олимпийские принципы и война – фундаментально противоположные друг другу. рф должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения”, - призвал Зеленский.

Напомним, что россия летом нанесла два ракетных удара по Центральному стадиону в Николаеве. Несколько лет назад на этом стадионе организовали рекордный флешмоб "Нет - войне".