Прыжки в высоту: Николаевская спортсменка выиграла соревнования в Чехии и установила рекорд турнира

Николаевская спортсменка Юлия Чумаченко в прыжках в высоту выиграла этап "бронзовой" серии Мирового тура в чешском Кладно.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Юлия единственная из участниц дошла до высоты 1,89 метра, которую преодолела со второй попытки и таким образом установила рекорд турнира. Это ее лучший показатель с июня 2022 и лучший результат в помещении с 2021-го. Личный рекорд Чумаченко – 1,94 метра.

На турнире Чумаченко обошла бронзовую призерку Евро-2021 в помещении, финку Эллу Юннилу и казахстанку Кристину Овчинникову.