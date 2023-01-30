Прыжки в высоту: Николаевская спортсменка выиграла соревнования в Чехии и установила рекорд турнира

Николаевская спортсменка Юлия Чумаченко в прыжках в высоту выиграла этап "бронзовой" серии Мирового тура в чешском Кладно.
Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Юлия единственная из участниц дошла до высоты 1,89 метра, которую преодолела со второй попытки и таким образом установила рекорд турнира. Это ее лучший показатель с июня 2022 и лучший результат в помещении с 2021-го. Личный рекорд Чумаченко – 1,94 метра.
На турнире Чумаченко обошла бронзовую призерку Евро-2021 в помещении, финку Эллу Юннилу и казахстанку Кристину Овчинникову.
Кладно Индоор. Кладно (Чехия). Прыжки в высоту (женщины)
1. Юлия Чумаченко (Украина) 1.89 м
2. Элла Юннила (Финляндия) 1.83 м
3. Кристина Овчинникова (Казахстан) 1.81 м.