Николаевский фристайлист Абраменко досрочно завершил сезон из-за тяжелой травмы

Лидер сборной Украины по лыжной акробатике Александр Абраменко полностью пропустит сезон 2022/23.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Абраменко после "серебра" на Олимпиаде-2022 начал сезон на этапе Кубка мира в Руке, где занял десятое место. Однако в новом 2023 году не выступал: канадские этапы в Ле-Реле 34-летний лыжный акробат пропустил из-за травмы связки колена.

Возвращение Абраменко к выступлениям ожидалось на этапе Кубка мира в американском Дир Велли (3 февраля). Тем не менее, спортсмен сообщил, что пропустит его, а также весь последующий сезон. Абраменко рассказал, что прошел медобследование по поводу травмы колена. Оно указало на более сложный характер травмы – разрыв крестообразной связки и даже повреждение костей.

Абраменко сообщил, что из-за травм, требующих операции, не сможет соревноваться в сезоне 2022/23. По словам спортсмена, ориентировочный возврат к выступлениям может состояться только через девять месяцев.

– Мы пошли, сделали МРТ, и нам дали диагноз, что там разрыв крестообразной связки колена, растяжение заднего креста и повреждение костей. То есть стандартный набор фристайлиста. Это только операция, только так восстановишь. Тоже самое было у меня на другом колене перед Олимпиадой-2018. Это девять месяцев реабилитации. Этот сезон для меня окончен. Я разочарован, что не смогу выступить на чемпионате мира. Очень хотел. Снова что-то помешало посоревноваться в командном турнире, – сказал Абраменко.

34-летний спортсмен также подверг сомнению возможность продолжения карьеры после восстановления. По его словам, это будет зависеть от характера восстановления, а также желания продолжать выступления.

Абраменко не в первый раз сталкивается с необходимостью операции на колене. В сезоне 2016-17, перед Олимпиадой в Пхенчхане, его прооперировали из-за повреждения крестообразной и боковой связок колена. Поэтому он пропустил год и вернулся лишь в олимпийский сезон, где стал чемпионом Пхенчхана.