НОК Украины принял «осторожное» решение о возможном бойкоте Олимпиады в Париже

Национальный олимпийский комитет Украины сформировал план мероприятий и решил провести консультации с национальными спортивными федерациями о возможности бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска атлетов из россии и Беларуси на соревнования.

Об этом сообщает Суспільне спорт.

В конце января Международный олимпийский комитет объявил о намерении вернуть на соревнования спортсменов из рф и Беларуси. Президент НОК Украины Вадим Гутцайт, также возглавляющий Министерство молодежи и спорта, сделал заявление, в котором допустил возможность бойкота Олимпийских игр-2024. А затем Национальный олимпийский комитет собрал внеочередную ассамблею, на которой должен был рассмотреть этот вопрос.

В повестке дня НОК Украины был указан вопрос проведения консультаций с национальными спортивными федерациями о возможности бойкота Игр в Париже в случае разрешения спортсменам из рф и Беларуси вернуться к международным соревнованиям до окончания полномасштабного вторжения россии в Украину.

Кроме этого, НОК Украины подготовил план мер по недопущению возвращения атлетов из россии и Беларуси к международным соревнованиям:

- подготовить и направить письменные обращения к субъектам олимпийского движения: национальным олимпийским комитетам стран мира, международным спортивным федерациям по олимпийским видам спорта и другим субъектам олимпийского движения. - получить обратную связь от субъектов олимпийского движения – в течение 1 месяца с момента обращения. - сформировать общую позицию и вынести ее на обсуждение внеочередной Генеральной ассамблеи.

Вопрос о возможности бойкота был проголосован членами НОК Украины. Его поддержали 109 членов из 112, присутствовавших на заседании (три воздержались).