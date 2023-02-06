Николаевская юниорка помогла сборной Украины по фехтованию завоевать «бронзу» на этапе Кубка мира

Николаевская рапиристка Ольга Калкутина в составе сборной Украины стала третьей на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниорок в немецком городе Йена.

Об этом сообщили в отделении НОК Украины в Николаевской области.

Вместе с Калкутиной в сборной выступают три спортсменки из Киева: Ольга Сопит, Кристина Петрова и Виктория Горпенченко.

Наши девушки начали борьбу с более чем уверенной победы в 1/8 финала над Данией (45:14), а дальше взяли верх над Польшей (40:31). Справиться с итальянской командой для украинок оказалось сверхсложной задачей (22:45).

В поединке за "бронзу" украинские рапиристки встретились с США. Поединки завершились при равном счете 43:43, но победу (благодаря приоритету) одержала Украина.