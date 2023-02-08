Николаевские спортсмены привезли восемь медалей с международных соревнований по Бразильскому Джиу-Джитсу

Спортсмены команды ZrTeam Nikolaev на Чемпионат Европы и Международном чемпионате по Бразильскому Джиу-Джитсу по версии NoGi завоевали восемь медалей.

Об этом говорится в сообщении команды.

Соревнования проходили в городе Ополе (Польша). 4 февраля состоялся Чемпионат Европы по Бразильскому Джиу-Джитсу по версии NoGi, а 5 февраля - Международный чемпионат по Бразильскому Джиу-Джитсу по версии Gi.

Николаев представляли семь спортсменов (участие принимали как новички, так и опытные спортсмены). Это дети, которые тренируются каждый день в спортивном клубе CityGym в г. Николаев.

По результатам соревнований николаевские спортсмены завоевали восемь медалей:

- 1 место – Сандул Роман (в версии Gi и NoGi);

- 2 место – Сандул Иван (в версии Gi); Поддубный Александр (в версии Gi);

- 3 место – Сандул Татьяна (в версии Gi), Трифонов Андрей (в версии Gi), Гончарова Анна (в версии Gi), Талагаев Дмитрий (в версии NoGi).

В турнире принимали участие спортсмены из разных стран, всего 616 участников – Польша, Украина, Азербайджан, Израиль.