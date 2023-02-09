Николаевская спортсменка выиграла еще одну награду во Всемирном легкоатлетическом туре

Юлия Чумаченко - дело на фото Украинские спортсменки по прыжкам в высоту завоевали награды на турнире «Beskyd Bar», который проходил в чешском Тржинце в рамках Всемирного легкоатлетического тура категории «Silver».

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Ирина Геращенко одержала победу, единственной среди участниц покорив высоту 1.90 м.

Воспитанница николаевского спорта Юлия Чумаченко с результатом 1.87 м разделила второе место с действующей вице-чемпионкой Европы Марией Вукович из Черногории. В шаге от пьедестала остановилась еще одна представительница Украины Екатерина Табашник (1.84 м).

Напомним, ранее Чумаченко в прыжках в высоту выиграла этап "бронзовой" серии Мирового тура в чешском Кладно.