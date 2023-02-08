Украинский Рух выбил миланский Интер из Юношеской лиги УЕФА

В матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА украинский Рух U-19 прошел в серии пенальти миланский Интер U-19.

Об этом сообщает Спортарена.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала Рух U-19 – Интер U-19 – 1:1 (1:0), 4:3 по пенальти Голы: Панченко, 30 – Эспозито, 52

Матч прошел в польском городе Сталева-Воля. Львовская команда открыла счет – в середине первого тайма отличился Сергей Панченко. Интер забил ответный мяч после перерыва – точный удар на счету Франческо Пио Эспозито.

Команды не смогли определить победителя в основное время, а в серии пенальти точнее был Рух. Победу украинской команде принес точный удар Виталию Романа.

Напомним, львовяне пробились в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА по Пути чемпионов. В первом раунде турнира Рух прошел польский Заглембе, во втором – турецкий Галатасарай.