«Шахтер» подписал контракт с одним из лучших украинских вратарей

Донецкий «Шахтер» объявил о трансфере голкипера полтавской «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.

Об этом сообщает "Трибуна".

24-летний украинец подписал с "горняками" 5-летний контракт. Голкипер дебютировал за полтавский клуб в октябре 2019. За более чем три года он отыграл 80 матчей, 24 из которых на ноль. В 2019 году стал победителем молодежного чемпионата мира U-20.

«Ворскла» сообщила, что получила рекордную для клуба сумму за трансфер Ризныка в «Шахтер». Полтавчане не называют конкретную цифру, но по слухам это 3 миллиона евро + бонусы.

В составе "Шахтера" уже есть четыре голкипера, пока Ризнык будет вторым вратарем после Анатолия Трубина. Тем не менее, Трубина летом могут продать в зарубежный клуб, а ветеран "Шахтера" Андрей Пятов близок к завершению карьеры. В свое время Пятов перешел в ряды "горняков" именно из "Ворсклы".