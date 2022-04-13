У НСЖУ опублікували імена 20 вбитих на війні медійників

З початку повномасштабної вторгнення рф на теріторію України, за офіційно підтвердженою інформацією загинуло двадцять представників засобів масової інформації.

Національна спілка журналістів опублікувала імена 20 вбитих на війні медійників.



Лише за офіційними даними Офісу Генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів загинули 18 медійників (станом на 3 квітня). Серед них є також представники іноземних ЗМІ. Восьмого квітня стало відомо про загибель журналіста й письменника Євгена Баля, а 12 квітня – про розстріл співробітника популярного в Чернігові телеканалу «Дитинець», відеоінженера Романа Нежиборця. Це вже 20-а смерть.

Список убитих журналістів (медійників)

1. П’єр Закжевськи

2. Олександра Кувшинова

3. Олександр Литкін

4. Павло Лі

5. Сергій Пущенко

6. Євген Сакун

7. Брент Ентоні Рено

8. Оксана Бауліна

9. Ділєрбек Шакіров

10. Віктор Дєдов

11. Віктор Дудар

12. Лілія Гумянова

13. Юрій Олійник

14. Олег Якунін

15. Максим Левін

16. Мантас Кведаравічус

17. Сергій Заїковський

18. Денис Котенко

19. Євген Баль

20. Роман Нежиборець

Нагадаємо, що 1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська у Київській області поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна. Відомо, що Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та минулого фотографа, вирушили до Гути Межигірська 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли у бік села Мощун. З того часу зв'язок з обома чоловіками зник. Пізніше стало відомо, що у районі, де Макс збирався працювати, розпочалися бойові дії.