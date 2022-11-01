Росія готує новий напад на Україну з Білорусі? Білоруські військові полігони – на супутникових знімках

У середині жовтня на головні білоруські полігони почали прибувати ешелони з російськими військовими, будуються нові об’єкти військової інфраструктури. Деякі з них схожі на ті, що були в Білорусі до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Білоруська служба Радіо Свобода у співпраці з проєктом Української служби Радіо Свобода «Схеми» спробувала розібратись, що там відбувається, за допомогою супутникового сервісу Planet Labs.

Повідомлення про активне прибуття російських військ до Білорусі з’явилися в середині жовтня. 10 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що домовився з Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ «у зв’язку із загостренням на західних кордонах «союзної держави». Він також вкотре повторив, що Україна планує завдати ударів по території Білорусі – про це Мінськ нібито попередили «неофіційно».

15 жовтня Міноборони повідомило про прибуття перших ешелонів з російськими військовими, які «входять до складу спільного з Росією регіонального угруповання військ».

Точна кількість російських військових у Білорусі поки невідома. Олександр Лукашенко назвав цифру 9 тисяч, українська розвідка говорить про 20 тисяч російських мобілізованих. Судячи з повідомлень в інтернеті, до Білорусі приїжджає здебільшого «жива сила», люди, а техніки менше.

31 жовтня Олександр Лукашенко підписав проєкт угоди з Росією про створення російсько-білоруських «навчально-бойових центрів» спільної підготовки збройних сил.

Білоруська служба Радіо Свобода спробувала з’ясувати, що відбувається на білоруських військових полігонах. Український військовий аналітик Михайло Жирохов допоміг розпізнати обладнання, зняте супутником Planet Labs.

230-й зведений військовий полігон «Обуз-Лісновський» під Барановичами (Брестська область)

На знімках від 31 жовтня 2022 року видно, що на території полігону з’явилася велика кількість військових наметів та техніки. Вона почала надходити після 16 жовтня.

Загальний вигляд полігону «Обуз-Лісновський» під Барановичами 31 жовтня 2022 року

Вся ця військова інфраструктура з’явилася в період з серпня до кінця жовтня.

«Білоруський Гаюн» неодноразово повідомляв про прибуття ешелонів з російськими військовими та технікою на залізничні станції в Барановичах, а також на станцію «Полонка», що неподалік від полігону «Обуз-Лісновський».

Загальний вигляд польового табору та стоянки військової техніки на полігоні до початку війни в Україні, 15 лютого 2022 року

На північ від табору є приміщення, схоже на польовий госпіталь, розміром 100 на 80 метрів, це як футбольне поле. У крайній північній частині навчального центру можна побачити не менш ніж 40 наметів загальною площею 100 на 60 метрів.

Польовий госпіталь та намети на території навчального центру на полігоні «Обуз-Лісновський» 31 жовтня 2022 року

Військовий полігон «Репище» під Осиповичами (Могильовська область)

На супутниковому знімку за 31 жовтня на полігоні «Репище» – табір розміром 50 на 160 метрів і щонайменше 35 військових наметів. Поруч стоянка для техніки (150 на 150 метрів). На ній видно вантажівки та кілька машин, схожих на гаубиці. Вони тільки заїжджають на стоянку.

На знімку, зробленому напередодні, видно, що техніки на третину менше.​

Загальний вигляд польового табору та стоянки військової техніки на території полігону «Репище» під Осиповичами 31 жовтня 2022 року

За попередніми супутниковими знімками видно, що табір починає активно розростатися, а техніка прибуває після 17 жовтня. На знімку за цей день її ще не видно.

Військовий полігон «Ласвіда» під Вітебськом

На супутникових знімках полігону «Ласвіда» видно, що намети там почали з’являтися після 11 жовтня. На знімку за 14 жовтня вони вже є, з’являється перша техніка. Табір тільки збільшується.

Загальний вигляд польового табору та стоянки військової техніки на полігоні «Ласвіда» під Вітебськом 31 жовтня 2022 року

Військовий аеродром «Мачулищі» під Мінськом

Аеродром «Мачулищі» останнім часом часто потрапляє у новини і повідомлення людей насамперед через три винищувачі МІГ-31К, що дислокуються там, ВКС Росії. Вони здатні нести гіперзвукові ракети «Кинджал», які можуть вражати цілі в Україні, а також на відстані до 2000 км. Як повідомляється в телеграм-каналі «Білоруський Гаюн», ці літаки постійно чергують уздовж білорусько-українського кордону. Майже щоразу при цьому в багатьох областях України запроваджується режим повітряної тривоги.

Імовірно, російські винищувачі МІГ-31К і гіперзвукова ракета «Кинджал». Знімок від 30 жовтня 2022 року

На супутниковому знімку від 30 жовтня чітко видно цих трьох винищувачів. Біля одного з них розташований предмет, схожий за довжиною (7-8 метрів) і формою на ракету «Кинджал». Британська розвідка також говорить про присутність цих російських винищувачів і наявність на аеродромі об’єктів, схожих на контейнери для зберігання ракет «Кинджал».

Що показують супутникові знімки?

Військовий аналітик Михайло Жирохов резюмує, що формування угруповання, про яке говорив Олександр Лукашенко, «фактично вже почалося і йде досить швидкими темпами».

«У Росії тепер проблема з полігонами (більшість з них розпродана в 1990-х роках), тому вони можуть використовувати полігони Білорусі для навчання мобілізованих. Перепідготовка та формування нових підрозділів відбуватиметься в зимовий період, а навесні 2023 року Росія може атакувати Україну з території Білорусі», – каже Михайло Жирохов.

За словами військового експерта, для наступу на Україну російським військам потрібно близько 70 тисяч людей із танками, технікою, боєприпасами та пально-мастильними матеріалами. «Тому зараз ми спостерігаємо лише початок процесу, російська присутність у Білорусі буде збільшуватися».

Радіо Свобода продовжує стежити за розвитком ситуації на білоруських військових об’єктах. Якщо у вас є інформація, якою ви можете поділитися з нами, надсилайте її до редакції.