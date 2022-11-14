«Ми всі дуже раділи, ми плакали»: Жителі Херсону святкують звільнення міста від окупантів та зустріч з ЗСУ

В Херсоні вже чотири дні святкують звільнення міста від російських окупантів. 14 листопада в місто приїхав Президент України, щоб особисто привітати херсонців.

Про це повідомляє кореспондент «Преступности.НЕТ».

Не дивлячись на повну відсутність зв’язку жителі Херсона продовжують з самого ранку приходити на площу Свободи і святкують втечу окупантів.

14 листопада за участі Президента України Володимира Зеленського біля будівлі облдержадміністрації і під звуки Гімну урочисто Підняли прапор України. Президент поспілкувався з пресою і згодом підійшов ближче до людей, які скандували його ім’я. Після привітання Зеленський з іншими чиновниками покинув площу.

На головній площі міста царить атмосфера неймовірної радості та ейфорії. Херсонці постійно вигукують: «Слава Україні», «Слава ЗСУ» та інші патріотичні лозунги. Значна частина містян ходить по місту з українськими прапорами чи іншою синьо-жовтою символікою.

Жителі міста постійно висловлюють свою вдячність захисникам України: люди обіймають військовослужбовців, розповідають їм, як довго чекали їхнього приходу, просять підписатися на прапорах.

Але зовсім недавно в Херсоні було зовсім не так. При окупантах, які кличуть себе «освободітєлямі», люди боялися виходити на вулицю.

– Всі сиділи вдома, нікого не було на вулицях. Коли зайшли в місто ЗСУ, то одразу всі люди вийшли на вулицю. Коли нам сказали, що на вулицю Перекопську приїхали танки, що там хлопці з жовтими стрічками, то ми всі дуже раділи, ми плакали. Ми їздили по місту і шукали, де наші хлопці. Потім приїхали сюди і вішали прапори. […] Особливі емоції були, коли хлопці з ЗСУ приїхали вперше, всі їх обіймали, всі плакали: і ми, і ЗСУшники. Ми дуже вдячні нашій країні, пану Зеленському, всім, хто нам допомагає: американцям, НАТО, Європі. Всім дуже вдячні. Це велика перемога. І я впевнений, що Україна дійде до кінця, Україна відіб’є всі свої території – розповів житель міста.

З самого початку окупації мешканці Херсону показували загарбникам те, що місто українське і вони тут непрохані гості. В місті силою прививали «любов до росії», але херсонці трималися.

– Це було нестерпно тяжко. Коли тебе змушують сказати, що українці та росіяни – один народ. Особливо покоління, яким зараз 15-16 років, вони взагалі не сприймали: як російська школа, який російський коледж – ні. Навіть не могло йти і мови про це. Тільки Україна! – каже мешканка Херсону.

Щоб покорити херсонців, окупанти обставили місто блокпостами та проводили фільтрації. Прискіпливо перевіряли навіть підлітків.

– Мене зупиняли рази три. Документи в мене перевіряли, багато перевіряли в телефоні чи є українські Телеграм-канали, докопувалися. Остання стичка була, коли я їздив на Острів. Нас з друзями зупинили на блокпосту, перевірили телефони і побачили в мене Телеграм-канали українські та зробили скидання налаштувань. Мене відпустили, бо в мене документи були, а друзів ще тримали, я їх чекав, – розказав херсонський підліток.

На даний момент в місті багато проблем після ворогів. Вдень чутно часті вибухи – сапери постійно продовжують ліквідовувати «вибухонебезпечні «сюрпризи», які залишили після себе росіяни. Проте ці вибухи вже навіть не бентежать мешканців Херсону.

Також люди готові потерпіти, що місто залишилось без світла та води. Для них головне, що вони повноцінно знову повернулися в Україну. Деякі торговці намагаються працювати за допомогою генератора, хтось готує на мангалі. Хоча таких точок в місті зараз дуже мало. Значна частина магазинів, кафе закриті. У тих хто є вибір продукції невеликий, місяцями ще залишились навіть російські товари.

Багато незручностей викликає відсутність мобільного зв’язку та Інтернету. Українських операторів мобільного зв’язку окупанти повністю заблокували ще в травні, також обмежувалась робота провайдерів домашнього Інтернету.

Містяни зараз знаходять вихід на тій же площі Свободи. 14 листопада там за допомогою генератора мобільну вишку зв’язку запустив «Київстар», днем раніше на тому ж місці для херсонців безкоштовно підключали Starlink. Біля таких точок також можна і підзарядити телефон.

Варто зазначити, що в Херсоні не так вже й багато помітно руйнувань. В тому ж Миколаєві, який майже щодня страждав від російських обстрілів, ситуація виглядає жахливіше. Подекуди згадка про росіян залишилась лише у вигляді їх агітматеріалів та написів на стінах – поступово херсонці приберуть і це сміття.