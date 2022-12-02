Заплановані знущання: під час окупації Снігурівки росіяни за списками вивозили людей до катівень

Снігурівка, що на Миколаївщині, перебувала під окупацією російської армії протягом 8 місяців. 10 листопада Збройні сили України звільнили місто.

Місцеві жителі Снігурівки Миколаївської області розповіли журналістам «Слідства.Інфо» про катівні, які облаштували росіяни, та про життя під час російської окупації.

«ШУКАЛИ НАЦИСТІВ І ЗБРОЮ»

14 березня російська авіація за допомогою парашутів скинула на Снігурівку 4 авіабомби, внаслідок чого було зруйновано будинки мирних мешканців і військкомат.

«Я пройшовся по місту, на міській раді ще висів наш прапор. На землі, на асфальті — сліди від гусениць, магазини були вже всі розбомблені, розграбовані, дорожні знаки погнуті», — згадує прихід росіян місцевий мешканець Денис.

Під час окупації у Снігурівці не було зв’язку, російські військові почали проводити обшуки та викрадати людей.

«Зайшли в масках, озброєні, ми показали паспорти. Вони сказали перевірити сарай, підвали, шукали нацистів і зброю. Ми їм казали, що тут навіть солдатів нема, не те, що якихось воєнних об’єктів», — розповідає Денис.

Денис — мешканець Снігурівки

Чоловік згадує, що у росіян були списки людей, яких вони планували викрасти.

«Спочатку «відпрацьовувалися» люди, які були в ТрО, АТО, військовослужбовці, і ці списки збільшувалися з часом. І на блокпосту уже були ці списки… машину могли розвернути, тому що людина у списку, їй дозвіл на виїзд не давали», — каже Денис.

КАТІВНІ У РАЙВІДДІЛКУ ПОЛІЦІЇ

Місцевим довелося пройти через викрадення, катування та знущання. Досі точно невідомо, скільки вбитих і зниклих безвісти у Снігурівці.

«Деяких людей піддавали тортурам, є люди, які були там не один день, а два-три, їм могли не давати воду та їжу», — пригадує Денис.

Чоловік розповів, що його знайомого бійця ТрО росіяни сильно побили.

«Його люди, місцеві жителі, знайшли на мікрорайоні з дуже серйозними травмами й рятували вдома. З ним все добре, він вижив», — каже Денис.

Наразі відомо про катівні, які окупанти розмістили у будівлях національної поліції, ресторану та місцевої адміністрації. Про це журналістам розповів голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Іван Кухта — голова Снігурівської міської військової адміністрації

«Ми знаємо, що безпосередньо тортури відбувалися у райвідділку поліції. Він зруйнований… Зруйновані будівлі трохи пізніше розмінуємо, будемо прибирати, заходити у підвали, дивитися, яка там ситуація», — каже пан Іван.

Іван Кухта говорить, що наразі фіксуються свідчення закатованих росіянами людей. У місті дуже багато зруйнованих і розграбованих будинків.

«МИ ВАМ ПАЛЬЦІ ПОВІДРІЗАЄМО»

Місцеві мешканці Снігурівки розповідають, що росіяни викрадали не лише українських військових, а й жінок і навіть дітей.

«Забирали жінок. І дітей забирали. 7-го чи 8-го числа мене і мою подругу викрали росіяни та вивезли на елеватор у підвал. Без їжі та води ми сиділи там 4 дні», — згадує 15-літня Настя.

Ліза та Настя — місцеві жительки Снігурівки

Солдати РФ викрали підлітків і погрожували повідривати дівчатам пальці, якщо ті не розкажуть про українських військових.

«Вони хотіли дізнатися про ЗСУ, про військових… Ми кажемо, що нічого не знаємо, а вони: «давайте кажіть, бо ми вам пальці повідрізаємо». Після того вони поїхали і більше не приїжджали», — говорить Настя.

Протягом кількох днів діти намагалися самостійно вибратися з підвалу.

«Ми два дні виламували двері, але не змогли. Потім під вечір ми почали їх довбати, довбати, ну і виламали», — згадує дівчина.

Настя розповіла, що військові РФ викрали ще двох дівчат, про місце перебування яких досі нічого невідомо.

15-річна Настя, яку викрадали російські військові

«Було таке (викрадення жінок і дітей, — ред.), нечасто, рідко… У нас йшло дві дівчини, то їх викрали і досі немає», — каже Настя.

За словами дівчини, вона також не знає, де знаходиться її друг Віталій, якого росіяни побили за те, що він вивісив прапор України.

«Коли наш Віталя, ну, у нього прізвисько Кабан, на вишку повісив прапор, вони (росіяни, — ред.) розстріляли цей прапор, і пів хати залишилося у бабусі на Шевченка (вулиця у Снігурівці, — ред.). І цього Віталю побили, ми не знаємо, де він зараз», — говорить дівчина.

«ПЕРЕПОВНЕНІ КАМЕРИ»

За 8 місяців окупації у Снігурівці побувало багато підрозділів і різних військових формувань РФ. Місцеві жителі розповідають, що бачили у місті бурятів, кадирівців, військових із «ЛНР» і «ДНР», а також росгвардійців і тюменських омонівців.

Інформацію про людей, до яких приходили росіяни, надавали колаборанти, яких, за словами місцевих, у Снігурівці залишилося багато.

«Мене двічі затримували: один раз — на добу, другий — на чотири. Тримали в камері-одиночці. Проводили допити п’ять разів на день з психологічними і фізичними впливами», — розповідає викрадений окупантами Андрій Жердєв.

Чоловік каже, що камери, у яких росіяни тримали викрадених людей, були переповнені. Андрій чув, як військові проводили допити містян.

«Я не можу сказати про загиблих, бо не можу. Але коли мене тримали 4 доби, всі камери були переповнені, скільки там було… За чутками, в окремі дні — до 40 людей… Я чув, це неможливо було не чути, як вони (росіяни, — ред.) допитували», — згадує Андрій.

Андрій Жердєв — житель Снігурівки, якого викрадали окупанти

«НЕ ВСІ КОЛАБОРАНТИ ВТЕКЛИ»

Андрій розповідає, що на нього вказали місцеві колаборанти, бо чоловік фінансував ТрО. Він вважає, що це була помста за те, що його син від початку війни допомагав захищати Снігурівку.

«У мене є особисті факти, але насправді я ще не довів їхню (місцевих колаборантів, — ред.) причетність. Це 99,9%. Але я не можу назвати їх, тому що мені потрібні «залізні» документи або зізнання», — говорить чоловік.

Голова військової адміністрації Снігурівки Іван Кухта розповів журналістам, що колаборанти, які знаходилися на керівних «посадах», втекли разом із російськими військовими, однак у місті залишилося багато виконавців наказів окупаційної влади.

«Залишились ті, хто безпосередньо організовував процеси, але це середня ланка. Не ці керівники, які давали наказ на ті чи ті дії, безпосередньо організовували референдум, але ті, хто допомагав в організації», — каже він.

Зараз у Снігурівці працюють співробітники поліції та Служби безпеки України. Наразі повертатися у місто небезпечно, оскільки росіяни залишили після себе багато замінованих будівель.